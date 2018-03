Palmeiras aposta em Diego no frio do Sul O Palmeiras entra neste sábado em campo para enfrentar o Caxias, em Caxias do Sul, às 16 horas, pela Série B do Campeonato Brasileiro, com uma arma quase desperdiçada pelo clube, o meia-atacante Diego Souza. A missão da equipe comandada por Jair Picerni é tentar manter o time embalado após a goleada sobre o São Raimundo por 4 a 0. Diego Souza chamou a atenção da torcida ao sair da reserva para marcar três dos quatro gols palmeirenses e levar o time à primeira vitória no campeonato. O toque refinado do meia em várias jogadas da partida agradou a torcida, mas poucos sabem que o jogador já passou por maus bocados. "Se estou aqui hoje devo a mim. Fui bastante persistente." A história profissional de Diego Souza confirma suas palavras. Revelado nas categorias de base do Palmeiras como meia, chegou ao time profissional no ano passado. "Na época o Vanderlei Luxemburgo me colocou como lateral, mas não deu muito certo e acabei não ficando no time principal." O jogador foi emprestado ao Joinville. "Me disseram que eu iria para lá para jogar como meia, mas quando cheguei fiquei sabendo que me queriam como lateral." Mais uma vez, a experiência foi negativa e a adaptação não aconteceu. Diego Souza não desanimou com as críticas ao seu futebol e tomou uma decisão arriscada, que só agora se mostrou acertada. "Voltei para o Palmeiras por minha conta, sem falar com ninguém daqui." O retorno surpreendeu e irritou os dirigentes palmeirenses que resolveram puni-lo, suspenso por três meses, no fim de 2002. Após cumprir a suspensão, Diego teve de praticamente recomeçar a carreira. Foi atuar na equipe de juniores, disputou a Taça São Paulo - foi vice-campeão - e posteriormente no Palmeiras B, que disputou a Série A3 do Campeonato Paulista. Somente depois desse período e com a renovação do elenco, voltou a ganhar oportunidade no time principal. Diego Souza admite que sua carreira correu riscos ao ser promovido para o time profissional jogando em uma posição improvisada. "Se o jogador se dá mal, ninguém na torcida vai saber se ele joga bem na sua posição." Além de Diego, o meia Elson, de 21 anos, será uma das atrações da partida. O jogador, contratado do Ituano há um mês, faz sua estréia no time. A notícia ruim no treino desta foi a confirmação da gravidade da contusão de Thiago Gentil. Quinta-feira, no treino da equipe, o atacante torceu o tornozelo direito e foi cortado da equipe. Nem sequer viajou com o grupo para Caxias. Em seu lugar, deve entrar Anselmo. Neve - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) admite que pode cair neve durante o horário da partida entre Palmeiras e Caxias. Sendo assim, com temperatura entre 4 e 11 graus, os palmeirenses vão ter o frio como um dos principais adversários.