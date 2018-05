Palmeiras aposta em dignidade do Grêmio no último jogo

O Palmeiras depende de um tropeço do Flamengo diante do Grêmio, além de um resultado negativo do Internacional diante do Santo André, para ainda ter chances de ser campeão brasileiro. E apesar do resultado positivo dos gremistas favorecer também ao Inter, o lateral-direito Wendel afirmou nesta quarta-feira que acredita na dignidade do time comandado por Marcelo Rospide.

Veja também:

Agressores de Vagner Love continuam presos Edmilson critica sindicato e não recomenda volta ao Brasil

SIMULADOR - Veja quem pode ser o campeão

MASCOTES - Baixe o papel de parede dos times

BRASILEIRÃO - Leia mais sobre a competição

BRASILEIRÃO 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"O Grêmio é um time de muita tradição e não acho que vai querer entregar a partida [para o Flamengo] só para prejudicar um rival. Acho muito difícil um jogador fazer corpo mole só porque um rival pode se beneficiar. Se eu tivesse que tomar tal atitude, nem entraria em campo", garantiu Wendel.

Para o volante Edmílson, a torcida gremista até pode torcer por uma derrota na partida de domingo. Mas para um jogador profissional, ele crê que a situação é diferente. "A rivalidade no futebol é válida. A torcida do Grêmio pedir para o time não ganhar até pode ser normal pela rivalidade com o Inter. Mas, jogador, não deve pensar assim. Não acho normal algum jogador deixar de se esforçar a partir do momento que entra em campo", opinou.

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 64 pontos e garante o título se vencer o Grêmio. Dois pontos atrás, o Internacional precisa derrotar o Santo André e torcer para o rival ao menos empatar no Maracanã. Já o Palmeiras precisa dos tropeços de Flamengo e Inter, além de ganhar do Botafogo no Engenhão.