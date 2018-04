Palmeiras aposta em Edmundo para substituir Valdivia

Com a suspensão do chileno Valdivia por cinco jogos, o Palmeiras aposta em Edmundo para conseguir a classificação para a Copa Libertadores 2008. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, 14, contra o Fluminense, no Palestra Itália, pela 36.ª rodada do Brasileirão. Edmundo está recuperado de uma fratura na fíbula e busca readquirir entrosamento com a equipe para poder atuar. O "Animal" terá mais cinco dias de treino para conseguir mostrar a Caio Júnior que tem condições de atuar. Porém, mesmo que atue diante do Fluminense, Edmundo pode encontrar problemas com o desgaste físico. O jogador está com 36 anos e precisa de uma preparação especial. Se Edmundo não jogar, quem entra no time é o meia Deyvid, de 20 anos. O jogo contra o Fluminense é considerado fundamental para o Palmeiras, que perdeu os dois últimos jogos, para Juventude (1 a 0) e Sport Recife (3 a 1).