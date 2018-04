Palmeiras aposta em jogo complicado contra Atlético-PR

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai enfrentar um adversário que luta contra o rebaixamento no sábado, mas nem por isso acredita em uma partida fácil. O atacante Vágner Love lembra que o Atlético Paranaense tem um grupo experiente e, por isso, pede paciência ao torcedor que for ao Palestra Itália.

"O torcedor que for ao Palestra precisa ter paciência e saber que vai ser um jogo difícil do primeiro ao último minuto. O Atlético tem uma equipe experiente e vem para complicar, mas nós jogamos em casa e só podemos pensar nos três pontos", afirmou o atacante, que marcou dois gols nas três partidas que disputou pelo Palmeiras em seu retorno ao clube.

Para o zagueiro Marcão, o técnico Antônio Lopes tentará surpreender o Palmeiras no sábado. "Pode ter certeza que vai ser um jogo sofrido. Eu já trabalhei com o Antônio Lopes e ele é um treinador que sabe armar muito bem seus times, até mesmo atuando fora de casa", comentou.