Palmeiras aposta em Laranjinha e Acerola Laranjinha e Acerola são as principais armas do Palmeiras na partida contra o Botafogo, sábado, em Caio Martins. Pelo menos na opinião do volante Magrão: ?Como um é mais clarinho e o outro mais escurinho, como os amigos do seriado ?Cidade dos Homens?, apelidei Vágner de Acerola e Edmilson, de Laranjinha.? A brincadeira gerou reações diferentes em suas ?vítimas?. Enquanto Edmilson, que curte a boa fase e a promessa de reajuste salarial do presidente Mustafá Contursi, se divertiu com a história e a espalhou, Vágner Love protestou. ?Acerola, é? Me respeite viu!?, resmungou o artilheiro do Palmeiras. Magrão diz que se inspirou no entrosamento entre os personagens da TV para apelidar os atacantes palmeirenses. Segundo ele, assim como Acerola e Laranjinha se ajudam para enfrentar os problemas, Vágner Love e Edmilson driblam os adversários aproveitando a longa parceria dentro e fora de campo. ?Espero que o Vágner não fique zangado, mas quando alguém não gosta do apelido é aí que pega?, disse o volante.