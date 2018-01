Palmeiras aposta na força da torcida Empolgados com a vitória diante do Santa Cruz, sábado (3 a 1), em Recife, os jogadores e o técnico Jair Picerni querem contar de vez com a cumplicidade dos torcedores na luta verde pela volta à elite do futebol brasileiro. Por isso, nesta terça-feira, às 20h30, o time se compromete a não só vencer o Brasiliense como ganhar definitivamente a confiança dos 27 mil torcedores que irão lotar o Parque Antártica. E, claro, isolar-se na liderança do seu grupo com seis pontos. Leia mais no Jornal da Tarde