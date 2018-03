Palmeiras aposta na perícia de Arce É confiando na experiência e liderança de Arce que o Palmeiras espera um bom resultado na partida desta quarta-feira contra o São Caetano, às 21h30, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O técnico Celso Roth não confirma a escalação do jogador, mas só a possibilidade de sua presença em campo aumenta a confiança da equipe nas chances de manter a campanha invicta na competição. "Fisicamente o Arce está bem, falta ritmo de jogo, o que o Daniel tem, por isso ainda estou em dúvida", disse Roth. O treinador ressalta, no entanto, que a presença e a liderança do jogador, que disputa sua nona Libertadores, é um fator importante para o Palmeiras. No treino desta terça-feira o lateral, que volta a disputar uma partida oficial depois de cinco meses, treinou à exaustão as cobranças de escanteio e demonstrou não ter perdido sua famosa precisão. Magrão é um dos mais felizes com a volta do lateral. "Muito da minha ascensão na carreira se deve ao fato de eu ter jogado ao lado dele", afirmou o volante, lembrando os gols marcados em jogadas aéreas. Magrão também ressalta a experiência do colega. Um dos episódios que mais marcou o volante foi quando o time foi perdeu o título da Copa Mercosul no ano passado, de virada, por 4 a 3. "Estávamos em vantagem e ele foi o primeiro a alertar que o jogo não estava ganho." O lateral Felipe também não esconde sua admiração. "Tenho facilidade nos dribles, mas quem me dera ter a habilidade dele nos lançamentos", disse o lateral. Arce, com seu jeito tímido, diz que faz apenas seu trabalho. "Procuro jogar simples e rápido", conta. Sobre a liderança, o jogador diz que prefere se impor pelo exemplo "Acho que melhor do que com gritos ou xingamentos", diz o jogador, contente com o reconhecimento dos colegas. Ingressos - A diretoria do Palmeiras aguarda 10 mil ingressos para venda nesta quarta-feira, nas bilheterias do Parque Antártica. Se as entradas estiverem disponíveis, os guichês abrirão às 10 horas para atender os torcedores.