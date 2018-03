Palmeiras "aprende" a jogar na segundona O comentário no vestiário do Palmeiras era unânime depois da goleada deste sábado, 4 a 1 sobre o Caxias: o time está encontrando a maneira de jogar na segunda divisão, deixando a técnica de lado e privilegiando a marcação. Com quatro gols na competição, Vágner, que fez dois no jogo em Caxias do Sul, acredita que a equipe deverá deslanchar a partir de agora. "Fizemos o certo e por isso o resultado apareceu. Basta marcar forte e correr muito para superar os adversários." O atacante do Palmeiras roubou e cena após a partida. Antes de descer para o vestiário, recebeu vários prêmios de emissoras de rádio por ter sido considerado o melhor em campo. No entanto, admitiu que o time, apesar das duas vitórias consecutivas, ainda está longe do ideal. "O trabalho está sendo feito, mas não podemos achar que somos imbatíveis. Se o empenho não for mantido, certamente a torcida voltará a sofrer como nas rodadas iniciais, quando os resultados não foram os esperados. Perdemos muitos gols, especialmente contra Náutico e América-RN, que nos custaram caro. Hoje o aproveitamento melhorou e a goleada aconteceu com naturalidade". Vágner é o único dos quatro atacantes do Palmeiras considerado titular absoluto pelo técnico Jair Picerni. Mas se preocupou em dividir com os companheiros os méritos pelo resultado alcançado no Rio Grande do Sul. "Certamente já tive atuações melhores do que a de hoje. Mas não adianta me iludir", disse o jogador. Picerni não escondia o alívio pelo resultado. Depois de quase ser demitido após a derrota para o Náutico por 2 a 1, há duas semanas, ele pediu paciência aos torcedores. "Ainda é cedo para se esfregar as mãos e achar que tudo está perfeito. Aliás, as mãos estão próximas, mas não podemos esfregá-las. A pegada está melhorando a cada dia. Isso tem de se repetir nas próximas rodadas, o campeonato é muito equilibrado", avisou o treinador. Anselmo, que assim como Vágner marcou dois gols, admitiu que estava devendo uma boa atuação. "Sábado passado contra o São Raimundo joguei com sinusite e não fui bem. Mas hoje a dinâmica foi completamente diferente", contou. Para Adãozinho, que entrou no segundo tempo em lugar de Elson, o time está ganhando o perfil ideal para disputar a Série B. "Vamos manter a tranqüilidade para evitar tropeços", disse o volante. "Falta pouco para o Palmeiras se adaptar ao gostinho da segunda divisão", resumiu Picerni.