Palmeiras apresenta amanhã a nova CT No primeiro contato com os jogadores, amanhã, pela manhã, o novo técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, começa a separar os atletas que estão nos planos do clube para o primeiro semestre dos outros, que deverão ir embora. A lista terá que estar pronta até sexta-feira. No sábado, a delegação viajará para uma pré-temporada de 12 dias em Águas de Lindóia, preparatória para o Torneio Rio-São Paulo, a primeira competição do Palmeiras em 2002. Hoje, os diretores de Futebol Sebastião Lapola e Américo Faria estavam acertando os detalhes para a contratação de outros integrantes da comissão técnica. O mais cotado para o cargo de preparador físico é Carlos Alberto Lanceta, que estava no Vitória, da Bahia. O treinador de goleiros deverá ser Wendell. O Palmeiras está também acertando a contratação de novos médicos. Esses profissionais, segundo os diretores, não têm a indicação de Luxemburgo. Mas o treinador poderá vetar os nomes. Caberá a Luxemburgo contratar um auxiliar. Ele fez um convite a Paulo César Gusmão, que dirigiu o Vasco interinamente durante o Campeonato Brasileiro. Paulo César, que está com dificuldade para acertar sua permanência no clube carioca, trabalhou com Vanderlei Luxemburgo no Corinthians e na seleção brasileira, como treinador de goleiros. A diretoria pretende apresentar todos os integrantes da comissão técnica ainda nesta quinta-feira. Ao mesmo tempo que tenta resolver esses problemas, os dirigentes estão atrás de reforços. Os meias Rodrigo, do Botafogo-RJ, e Adrianinho, da Ponte Preta, estão na lista.