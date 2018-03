Palmeiras apresenta camisa "térmica" A nova camisa do Palmeiras vai exigir mais que amor dos jogadores que a usarem a partir de sábado, contra o Paulista em Jundiaí. A temperatura do corpo tem interferência na cor do produto que será lançado nesta terça-feira à noite, em uma festa promovida pela Diadora no Via Funchal. "Isso (efeito térmico) vai ajudar a combater a pirataria, mas contamos também com a competência do Departamento Jurídico do Palmeiras", acredita Luís Maia, gerente de negócios da empresa italiana no Brasil e na Argentina, que passou boa parte da tarde desta segunda-feira reunido com dirigentes na presidência do clube, no Parque Antártica, acertando os últimos detalhes da estratégia de marketing. "Trata-se de uma tecnologia austríaca que também estará presente nas camisas da Roma e da Seleção da Escócia", disse Wagner Camargo, representante da marca no País, referindo-se a uma espécie de transfer, com onze furos, pelo qual se manifestará a variação no tom de verde de acordo com a temperatura corporal de quem toma contato com o produto. Os torcedores, no entanto, não precisam ficar preocupados. A variação no tom de verde não será notada à distância. É um recurso que aparece de perto. A exemplo das camisas dos demais clubes grandes, a do Palmeiras vai custar cerca de R$ 100. Executivos da empresa também apostam na estratégia conceitual que integra a nova camisa, ?One of Eleven? (um de onze, em inglês). Os onze furos do transfer representam os onze jogadores que entram em campo, para que cada um deles sinta a importância do trabalho em conjunto e absorva o espírito de equipe. A Diadora fornecerá o material esportivo para todas as categorias de todos os esportes coletivos do Palmeiras durante três anos e meio, e pagará R$ 250 mil por mês - R$ 150 mil em dinheiro mais material. Até segunda-feira à noite, o site oficial da multinacional italiana não relacionava o nome do clube brasileiro entre os patrocinados (a lista mostrava 15 clubes), mas acionado o www.diadora.com.br uma janela inicial (popup) mostrava um relógio em funcionamento registrando a contagem regressiva para o lançamento da camisa do Palmeiras.