Palmeiras apresenta Juninho amanhã O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação de Juninho Paulista, que estava no Celtic, da Escócia. Ele será apresentado nesta quarta-feira, às 10 horas, na Academia de Futebol, o centro de treinamentos do clube. Na manhã desta terça-feira, Juninho Paulista fez exames médicos no Hospital do Coração, em São Paulo. Depois, se reuniu com a diretoria do Palmeiras e assinou contrato. Reforço pedido pelo técnico Candinho, o meiaa Juninho Paulista está com 32 anos e traz no currículo o título mundial conquistado na Copa de 2002. Ele não estava sendo aproveitado no Celtic e negociou a rescisão de seu contrato para poder voltar ao País e, depois de longa negociação, acertou com o Palmeiras.