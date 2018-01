Palmeiras apresenta lateral Alessandro O técnico Jair Picerni não vai contar com os jogadores renomados que tanto pede para a diretoria do Palmeiras. O clube vai continuar com a política de ?pés no chão?. Nesta segunda-feira, recebeu o lateral-direito Alessandro, do Flamengo, e nesta terça-feira terá o volante Fábio Gomes, do Paulista. A disputa da Série B do Brasileiro - a diretoria confirmou que o clube vai participar - é o motivo para o emperramento das contratações de peso. Nada a ver o fato de ser uma Segunda Divisão. O problema é a redução das cotas do Clube dos 13 e da TV. Além disso, a CBF não pagará viagem e nem hospedagem às equipes. "Temos de trabalhar de acordo com a nossa necessidade, o França recebe 120 mil na Alemanha, quem tem condições de contratá-lo?", disse Fernando Gonçalves, diretor de Futebol. "Mas isso não inviabiliza a contratação de atletas experientes", enfatizou. O dirigente revelou que o Palmeiras tinha tudo acertado com Edmundo, mas por causa da confusão da Série B, acabou desfazendo o acordo. "Com os problemas no Brasileiro, ficamos sem saber das nossas receitas." Alessandro chegou pedindo à torcida que não o compare a Arce. "O Arce era excepcional, batia bem na bola, mas tenho característica diferente. Espero que não peguem no meu pé gratuitamente." Garantiu estar disposto a disputar a Série B e espera se valorizar e ganhar projeção. Não poderá, porém, jogar na Copa do Brasil, pois atuou pelo Flamengo.