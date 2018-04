Palmeiras apresenta lateral Eduardo, ex-Guarani

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, o lateral Eduardo exaltou sua habilidade de poder atuar tanto na ala direita quanto na esquerda e prometeu empenho no seu novo clube. O jogador foi um dos destaques do Guarani na campanha do vice-campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro de 2009.

"Para jogar num clube como o Palmeiras é preciso ser diferente. Eu jogo nas duas laterais e bato bem com as duas pernas. Isso é uma virtude para os jogadores modernos", afirmou o jogador, que ficará no clube até o final do ano. "Sei que para dar certo aqui, preciso demonstrar um algo a mais. É com esse espírito que chego ao Palmeiras".

A habilidade com as duas pernas renderam elogios do técnico Muricy Ramalho. "Ele é diferente, pois atua nas duas laterais. É raro achar um jogador assim atualmente. Acompanhamos as atuações dele desde o Paulista de Jundiaí e no ano passado ele fez um excelente Brasileiro da Série B pelo Guarani. Contamos com ele para essa temporada", declarou o treinador.

Mesmo com a chance de jogar nos dois lados do campo, Eduardo está prevendo uma forte concorrência para conquistar uma vaga no time titular. "Chego para atuar na esquerda, mas estou à disposição para o que o treinador quiser. A disputa será bem acirrada. O time está servido de bons laterais e ainda tem o Gabriel Silva, que está fazendo uma excelente Copa São Paulo".

Eduardo ainda revelou que realiza um sonho ao chegar ao Palestra Itália. "Fico até emocionado, pois é um sonho de criança. Meu pai é palmeirense doente e eu também aprendi a gostar e a torcer pelo clube. Espero que as coisas deem certo, pois estou com muita vontade de vencer pelo Palmeiras", revelou o lateral.