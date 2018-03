Palmeiras apresenta novo reforço O atacante André foi apresentado no início da tarde desta quinta-feira como o mais novo reforço do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador, que não foi recomendado pelo técnico Jair Picerni, tem 25 anos e começou a carreira em 98 no Atlético Mineiro. Passou também pelo Benfica e Marítimo, em Portugal, e o Vitória da Bahia. No início deste ano, esteve no Internacional de Porto Alegre. O atacante teve de responder muitas perguntas dos jornalistas sobre a sua fama de boêmio, atitude que teria, inclusive, precipitado sua saída do clube gaúcho. ?Não sei de onde veio essa história. Mas não adianta falar sobre isso. As pessoas vão conviver comigo a partir de agora e vão perceber que isso não existe?, afirmou ele. André recebeu com tranqüilidade o fato de não ter sido indicado pelo técnico. ?Eu vou trabalhar o máximo possível para tentar ganhar a confiança do treinador?, disse. Quando foi informado sobre a contratação, Jair Picerni admitiu publicamente seu descontentamento. Disse que gostaria de um jogador alto, com forte presença na área e que tivesse bom cabeceio. De acordo com Picerni, André não cumpria esses requisitos. O jogador tem 1,81 de altura e não se notabilizou até agora pelos gols de cabeça.