Palmeiras apresenta ofício da Fifa e é campeão mundial O Palmeiras é o novo campeão mundial. Com a presença de vários conselheiros, o presidente Affonso Della Monica anunciou na tarde desta sexta-feira, na sala de troféus do Estádio Palestra Itália, que o clube foi reconhecido pela Fifa como campeão mundial graças à conquista da Taça Rio, disputada em 1951. O dirigente apresentou um ofício da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) dizendo que a Fifa reconhece, após longo estudo, que a competição, disputada nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem caráter de torneio mundial. Apresentou, ainda, a versão deste mesmo ofício, mas da Fifa (em inglês). Além da carta da CBF, o troféu da Taça Rio foi exposto no local. "Tivemos muitas dificuldades, o pessoal que gerencia a Fifa não tinha conhecimento do torneio. Daí preparamos uma pesquisa sólida, com muitos elementos, e entregamos para a eles. Agora, acredito que esta seja a maior conquista do Palmeiras, vemos um sonho se realizar", disse Della Mônica. O conselheiro Roberto Frizzo, que organizou a pesquisa, estava bastante emocionado. "Tivemos até de assistir um jogo horroroso do Estrela Vermelha para conseguir os depoimentos que precisávamos. Não recebi nada por isso, fiz por amor. Agora os palmeirenses podem dizer que são campeões do mundo", afirmou. Pesquisa longa Além de Roberto Frizzo, a pesquisa teve a participação de Arnaldo Branco Filho, que queriam provar que o título tinha força de mundial. O trabalho foi encerrado há cerca de três anos e o ex-presidente Mustafá Contursi (que na época do jubileu da conquista, em 2001, era o comandante) também foi lembrado. "Devemos isso a ele", contou. Mesmo sem a presença dos pouco jogadores vivos que participaram da campanha, a diretoria palmeirense não esqueceu de prestar uma homenagem ao montar um mural com a imagem de cada atleta do grupo campeão. Os diretores acreditam que em abril será realizada uma festa para comemorar a conquista. Com a inclusão do Palmeiras, agora são quatro os times brasileiros com títulos mundiais - os outros são Corinthians, São Paulo e Internacional. Santos (duas vezes), Grêmio e Flamengo já conquistaram a Taça Intercontinental de Clubes, outro torneio reconhecido pela Fifa. No entanto, a entidade não afirma categoricamente que esses clubes são campeões mundiais. Reprodução do comunicado da CBF "Senhor Presidente, Tenho a grata satisfação em informar ao ilustre Presidente de que a Fifa, após detalhada pesquisa, concordou com a proposta encaminhada pela CBF, de que a Copa Rio, realizada em 1951, fosse a Primeira Copa Mundial de Clubes. Em vista do acima exposto, cumprimento a Sociedade Esportiva Palmeiras, na pessoa do ilustre Presidente, pela conquista da importante competição que intitula o Palmeiras como o Primeiro Campeão da Copa Mundial de Clubes e que, conseqüentemente, engrandece o futebol brasileiro, mais uma vez, no contexto mundial. Aproveito o ensejo para renovar a V.Sa. meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ricardo Teixeira, presidente da CBF" Atualizado às 21h01 para acréscimo de informações