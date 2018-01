Palmeiras apresenta Picerni às 12h30 A diretoria do Palmeiras promete apresentar Jair Picerni como o novo técnico da equipe para a temporada 2003, às 12h30 desta segunda-feira na Academia de Futebol, segundo informação da assessoria de imprensa do clube. Picerni vai substituir Levir Culpi, demitido no domingo à tarde, por ter fracassado no Campeonato Brasileiro de 2002, quando o time foi rebaixado para a Segunda Divisão. O novo treinador do Palmeiras, que deve receber cerca de R$ 100 mil para dirigir o time, concordou com as condições impostas pela diretoria do clube para assumir o cargo: a contratação do ex-volante Dudu como assistente-técnico e a manutenção de quase toda a comissão técnica. A esperança da diretoria palmeirense é a de que Picerni faça pelo time o que fez pelo clube do ABC em 2000. Na ocasião, o São Caetano disputou a Segunda Divisão da Copa João Havelange, terminou como vice-campeão e ganhou o direito de disputar a fase final da competição contra as equipes do módulo principal. Sob o comando do novo treinador do Palmeiras, o time surpreendeu adversários como o Fluminense e o Grêmio, e chegou à decisão do título contra o Vasco, que foi o vencedor. Em 2001, o time foi novamente vice-campeão brasileiro, perdendo para o Atlético-PR.