Palmeiras apresenta reforços na segunda Edmundo e Paulo Baier, os dois principais reforços do Palmeiras para a temporada 2006, serão apresentados apenas na próxima segunda-feira, dia 26. A chegada deles estava prevista para acontecer nesta terça, mas a diretoria do clube resolveu adiar. Segundo o diretor do Palmeiras, Salvador Hugo Palaia, a apresentação de Edmundo nesta terça-feira seria ofuscada pela chegada do São Paulo, que volta do Japão com a conquista do título mundial. Além disso, Paulo Baier está passando férias numa pequena cidade do litoral do Rio Grande do Sul e viria a São Paulo apenas para vestir a camisa palmeirense. Depois disso, na terça-feira da próxima semana, chegarão os outros reforços já contratados ? Enílton, Douglas e Márcio Careca. E na quarta, o elenco do Palmeiras volta das férias para passar por exames físicos e médicos. A pré-temporada será em Jarinu, de 2 a 8 de janeiro - a estréia no Campeonato Paulista é contra o Ituano, dia 12, no Estádio Palestra Itália. Negociação - Até quarta-feira, Palaia se reúne com Sérgio para tratar de sua renovação de contrato. A pedido do técnico Leão, o diretor voltou a conversar com o goleiro. Palaia não queria a renovação, porque o empresário de Sérgio, Álvaro Cerdeira, pediu salário muito alto para o jogador. Mas o diretor recuou, com a promessa de que, desta vez, o empresário não irá interferir no caso.