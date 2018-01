Palmeiras apresenta seus astros amanhã Sem a pompa sonhada, o Palmeiras apresenta na tarde desta segunda-feira, às 16 horas, na Academia de Futebol, em São Paulo, seus dois maiores reforços para a próxima temporada: o lateral-direito Paulo Baier e o atacante Edmundo, ex-Goiás e Figueirense, respectivamente. A intenção inicial da diretoria do Palmeiras era promover uma festa no Palestra Itália, que seria aberto aos torcedores, como acontece em apresentações de jogadores na Europa. Mas a reforma do gramado do estádio e as festas de fim de ano impossibilitaram a armação de um evento desse porte. Por isso, Paulo Baier e Edmundo só terão contato com os torcedores na estréia do time no Campeonato Paulista, dia 12 de janeiro, contra o Ituano, no próprio Palestra Itália. Paulo Baier, de 31 anos, e Edmundo, de 34, estão gerando grande expectativa na diretoria palmeirense. Tanto que, por ordem do diretor de futebol Salvador Hugo Palaia, os dois jogadores se apresentam um dia antes de chegarem os novos reforços ? ?para não serem ofuscados?, segundo explicou o dirigente. Assim, na terça-feira, também na Academia, vestem a camisa palmeirense o lateral Márcio Careca (ex-Brasiliense), o zagueiro Douglas (ex-São Caetano), o meia Ricardinho (ex-Inter) e o atacante Enílton (ex-Juventude). O lateral Amaral, que veio do Fortaleza, já foi apresentado logo depois do final do Campeonato Brasileiro, no começo do mês. De todos esses reforços, porém, só um pode ser considerado titular absoluto: Paulo Baier. Até mesmo Edmundo terá de trabalhar muito para conseguir um lugar no time, já que o técnico Emerson Leão, a princípio, era contrário à sua contratação. O grande sonho de Leão continua sendo um centroavante. Washington (no Japão) e Luís Fabiano (na Espanha) foram sondados, mas pediram alto demais. Estrangeiros como o paraguaio Salcedo e o colombiano Rodallega foram oferecidos e rejeitados, pois o técnico prefere trabalhar com brasileiros. Depois da chegada dos reforços, na segunda e na terça, o elenco do Palmeiras volta aos treinos na quarta-feira. A pré-temporada será entre 2 e 8 de janeiro, em Jarinu, interior de São Paulo.