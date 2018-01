Palmeiras aprova orçamento e prevê superávit de R$ 33 milhões no ano

O Palmeiras aprovou nesta segunda-feira, em reunião no Conselho Deliberativo, o balanço de 2017 e também as contas do orçamento para 2018. As duas demonstrações financeiras foram aprovadas com unanimidade e indicam uma temporada positiva no aspecto econômico para o clube, que prevê o superávit de R$ 33 milhões nesta temporada, com uma receita de R$ 477 milhões.

No entanto, os dados podem ser ainda melhores. A estimativa elaborada pelo presidente Mauricio Galiotte foi desenhada em um cenário conservador. O Palmeiras, por exemplo, não contabilizou possíveis entradas de negociações de jogadores, como a venda ao Barcelona do colombiano Yerry Mina, por exemplo, e possíveis extras a serem recebidos por outras fontes.

As contas também mostraram que pela primeira vez em sete anos o clube fechou um exercício com patrimônio líquido positivo. O registro de 2017 foi de R$ 29 milhões, antes um déficit acumulado de R$ 28 milhões no ano anterior. Boa parte desse crescimento se deve aos bons resultados do último ano, quando o Palmeiras em todos os meses terminou com as contas no azul.