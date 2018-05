Palmeiras aproveita parada para fazer reflexões e chegar bem no Brasileiro

SÃO PAULO - Com uma partida oficial apenas no dia 20 de abril, os jogadores do Palmeiras tentam aproveitar o tempo de folga da melhor forma possível. Além da questão física, que está sendo melhorada, o lado psicológico conta muito neste momento. Por isso, a ordem no clube é conversar e pensar nos erros e acertos durante o Campeonato Paulista.

"Agora é um momento de reflexão. De ver o que acertamos e erramos, tirar lição dos erros e sempre procurar trabalhar mais para se preparar para o campeonato que vai começar. Igual o Paulistão. Entramos focados para ser campeão e temos que começar assim, não apenas para competir, mas para vencer", analisou o lateral-direito Wendel.

Em relação a questão física, será uma boa oportunidade também dos jogadores machucados estarem aptos para a estreia no Brasileiro. "É bom momento para refletir, trabalhar bem e quem está com lesão, tem tempo para se recuperar. Estou bem, na parte final de recuperação e eu, com meus companheiros, estamos bem cotados para ter um bom começo de campeonato", explicou o palmeirense.

Na partida contra o Vilhena, a última antes da paralisação, o Palmeiras teve nove desfalques: Fernando Prass, Wendel, Bruno Oliveira, Juninho, Thiago Martins, França, Valdivia, Alan Kardec e Diogo. Desses, o único que deve continuar fora é Bruno Oliveira.