Palmeiras arma time sem Lucas Lima e com Moisés entre os titulares

O Palmeiras deve ter algumas mudanças na escalação para enfrentar o Inter, domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. No treino do time nesta manhã, na Academia de Futebol, o técnico Roger Machado indicou alterações na formação, como a entrada do zagueiro Edu Dracena na vaga de Thiago Martins e o meia Moisés como substituto de Lucas Lima.

O dia foi de atividades em campo com grupos separados de cinco jogadores cada. Lucas Lima e Thiago Martins, titulares até a última segunda-feira, integraram uma equipe formada com reservas, enquanto Moisés e Edu Dracena atuaram ao lado de outros atletas do time principal. O trabalho tático para a partida deve ser nesta sexta-feira e será fechado à imprensa.

Além dessas mudanças, o Palmeiras terá em comparação ao jogo anterior, contra o Botafogo, a presença do atacante Borja. O colombiano se recuperou de dores no joelho direito e tem trabalhado com o grupo. Entre as mudanças apresentadas no treino desta quinta, a saída de Lucas Lima era a mais esperada, já que o atleta acabou substituído no segundo tempo dos dois últimos compromissos.

A possível formação titular para a partida contra o Inter deve ter: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Moisés, Dudu e Keno; Borja. A partida no Pacaembu será às 16h.