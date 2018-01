Palmeiras assina contrato com a Adidas As camisas do Real Madrid, do Milan e da seleção da Alemanha seduziram os diretores do Palmeiras a aceitarem a proposta da Adidas para vestir o time do no triênio 2006-08. Por este período, o clube receberá em torno de R$ 10,3 milhões. Serão R$ 2 milhões em 2006, R$ 2,4 milhões em 2007 e a mesma quantia em 2008, além de R$ 1,8 milhão pelo uso da marca nos três anos. Também estão previstos reajustes. A proposta da Adidas superou por pouco a da Reebok. Com a Diadora, cujo contrato termina em dezembro, o clube recebia R$ 170 mil por mês. O acordo do Palmeiras fica um pouco abaixo daquele conseguido pelo rival Corinthians: R$ 15 milhões por três anos com a Nike. A Adidas veste também o Fluminense.