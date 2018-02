Palmeiras assina parceria com construtora visando novo estádio

Palmeirenses ouvem histórias sobre uma total reformulação do Palestra Itália há pelo menos 12 anos e, nesta sexta-feira, a atual diretoria alviverde deu um passo para que isto seja realidade ao assinar um contrato de parceria com a WTorre Empreendimentos Imobiliários para a construção de uma arena multiuso, dentro de um prazo de dois anos. A concepção do novo estádio palmeirense será a mesma empreendida na Amsterdã Arena Advisory (AAA), que administra a Arena do Ajax, da Holanda, ou do Emirates Stadium, que é a nova arena do Arsenal, da Inglaterra. Nestes casos, quem financia a construção do estádio detém os direitos de uso em conjunto com o clube. A diretoria palmeirense, no entanto, não soube especificar como será o esquema de administração da nova arena. O que se sabe é que o contrato de sociedade entre o clube e a empreendedora é válido por 30 anos, caso o novo complexo seja construído. O grande problema, no entanto, é que a diretoria palmeirense e a WTorre precisam encontrar os recursos necessários para a construção, que está avaliada em R$ 250 milhões. Hoje, não existe nenhuma empresa no hall de investidores. Mesmo assim, a empreendedora promete iniciar as construções a partir do primeiro semestre de 2008 e, ao mesmo tempo, procurar por parceiros financeiros, já que teria os recursos necessários para construir sem a necessidade de parceiros, de acordo com o diretor da WTorre, Luís Davantel. O otimismo do Palmeiras e da WTorre em conseguir investidores para a construção da arena multiuso deve-se ao fato de que o projeto já foi aprovado pela prefeitura municipal de São Paulo, evitando burocracia e facilitando futuras negociações com grupos de investimentos. O PROJETO Conforme apresentado, a diretoria do Palmeiras e a Wtorre pretendem colocar um teto retrátil no novo estádio, que terá capacidade para cerca de 42 mil torcedores. Já para a área multifuncional estão previstas a construção de um auditório, um anfiteatro, quatro restaurantes, lanchonetes e um estacionamento para duas mil carros, numa parte interna, e oito mil vagas ao redor do complexo palmeirense. COPA 2014 O projeto palmeirense já existia antes do anúncio oficial de que a Copa do Mundo de 2014 seria no Brasil. Mesmo assim, a diretoria palmeirense sonha em receber os jogos da seleção italiana em seu estádio, uma vez que o clube tem forte ligação com o país europeu (foi fundado pela comunidade italiana). Caso se classifique à Copa de 2014, a Itália é forte candidata a ficar na capital paulistana, já que o Brasil ficaria no Rio de Janeiro ou Belo Horizonte.