Palmeiras atende Traffic e reestrutura comissão técnica

Começou a reestruturação no Palmeiras. O clube deve atender ao pedido da Traffic e formar um novo modelo de gestão. Luiz Gonzaga Belluzzo, Gilberto Cipullo e integrantes do Muda Palmeiras, grupo que ajudou o presidente a conseguir o mandato, se reuniram para conversar sobre o futuro alviverde.

J. Hawilla, presidente da Traffic, exigiu mudanças no Palmeiras para não encerrar a parceria. "O Muricy Ramalho precisa ter uma comissão com gente do futebol, profissionais em todos os setores", declarou.

O clube vai aceitar as sugestões do parceiro. "Tivemos uma reunião e eles falaram que vão manter a equipe", contou o conselheiro Nilton Eduardo Gatti. "Disseram que vão reestruturar o departamento, provavelmente na diretoria."

Novas pessoas devem chegar para compor a comissão técnica pedida por J. Hawilla. Antônio Carlos, atual técnico do São Caetano, e Evair são os nomes mais cotados. O meia-atacante Muriqui, do Avaí, deve fechar.

CASO LOVE

Os três torcedores que agrediram Vagner Love foram soltos. Indiciados por agressão, pagaram fiança e responderão o processo em liberdade.