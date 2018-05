Palmeiras atende Traffic e reestrutura comissão técnica Começou a reestruturação no Palmeiras. O clube deve atender ao pedido da Traffic e formar um novo modelo de gestão. Luiz Gonzaga Belluzzo, Gilberto Cipullo e integrantes do Muda Palmeiras, grupo que ajudou o presidente a conseguir o mandato, se reuniram para conversar sobre o futuro do time.