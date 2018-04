Palmeiras atrás de reforços no interior para Série B e Libertadores

SÃO PAULO - Já que não conseguiu ir longe no Campeonato Paulista, o Palmeiras pretende usar o estadual como uma fonte para reforçar seu elenco para a disputa da Série B. Sem dinheiro em caixa, o clube corre atrás das revelações dos destaques do interior e espera montar um time que volte à Série A sem sustos.

O primeiro a chegar após se destacar no Paulista foi o meia Serginho, do Oeste. Contratado por empréstimo até maio do ano que vem ele foi inscrito na Libertadores. "Caixa para contratar não existe, então precisamos ser inteligentes", disse o diretor executivo, José Carlos Brunoro.

Dentro desta estratégia, está o fato de saber usar o nome e a grandeza do Palmeiras. O zagueiro Tiago Alves, do Mogi Mirim, chegou a assinar um pré-contrato com a Ponte Preta, que vai jogar a Série A, mas assim que o Palmeiras se mostrou interessado em contar com seu futebol, o defensor de 28 anos procurou a diretoria do time campineiro para comunicar que aceitaria pagar a multa contratual para vestir a camisa alviverde.

As negociações estão em andamento e tudo deve ser sacramentado até o início da semana que vem. Outros dois jogadores do Mogi interessam ao Palmeiras, mas a situação é mais delicada. O volante Val e o meia Roni estão na parte de cima de uma extensa lista de possíveis reforços elaborada por Brunoro e Gilson Kleina. A questão é que a dupla está entre os jogadores mais cobiçados do campeonato e diversos clubes grandes também os procuraram.

Brunoro garante não ter pressa para anunciar mais reforços. "Criamos um departamento de estatística e pedimos informações de atletas que se revelaram no Paulistão e em outros estaduais. Estamos vendo as melhores opções, já que não podemos comprar ninguém e o ideal seria trazer atletas que poderiam jogar nas duas competições (Série B e Libertadores)."

O lateral-direito Cicinho e o zagueiro Cléber, ambos da Ponte Preta e que chegaram a negociar com o Palmeiras no início do ano, ainda interessam. Algumas apostas também podem ser feitas.

O atacante Wéverton, do Londrina, foi oferecido, mas ainda está sendo estudado. Quem já está descartado é o experiente lateral Cicinho, ex-São Paulo e que atualmente está no Sport. Um empresário ofereceu o jogador e o Alviverde não se interessou.

ITU CONFIRMADO

O Palmeiras oficializou ontem que mandará seus quatro primeiros jogos da Série B em Itu e fará diversas ações de marketing nos jogos. O clube foi punido pela briga entre membros de sua organizada e policiais em Araraquara, no jogo contra o Botafogo, no Brasileirão do ano passado.

As partidas em Itu serão contra o Atlético-GO (25 de maio), América-MG (1.º de Junho), Avaí (4 de junho) e Oeste (6 de julho). O primeiro jogo no Pacaembu será apenas no dia 12 de julho, contra o ABC.