Palmeiras atrás dos laterais do Ituano O Ituano pode perder seus dois laterais para o Palmeiras: Luciano Baiano e Lúcio. Quem revelou a possibilidade de sair negócio foi o diretor do clube de Itu, o empresário Oliveira Júnior. Ele, porém, assegura que até o momento não foi procurado por nenhum dirigente palmeirense. "Houve uma sondagem, o que é um forte indício de que o negócio possa mesmo acontecer." O lateral-direito Luciano Baiano já deixou a Ponte Preta, clube em que disputou o Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Lúcio retornou do São Caetano, que não aceitou comprar seu passe por R$ 1 milhão.