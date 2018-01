Palmeiras atropela Taubaté, faz 7 a 0 e vai às oitavas da Copa São Paulo

O Palmeiras segue vivo na briga pelo inédito título da Copa São Paulo de Futebol Junior. Neste domingo, a equipe alviverde goleou o Taubaté por 7 a 0, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, e está garantida nas oitavas de final da competição.

O primeiro tempo foi equilibrado e o Palmeiras só conseguiu abrir o placar no último minuto, com Fernando. Na segunda etapa, no entanto, logo nos primeiros minutos, Yan e Gabriel Furtado garantiram a vitória. Luan, Matheus Neris e Papagaio, duas vezes, ainda fecharam a conta, transformando o placar em goleada.

O confronto foi uma reedição da partida que decidiu a primeira colocação do Grupo 27 na primeira fase. Na ocasião, também no Joaquinzão, as equipes empataram por 1 a 1 e o Palmeiras ficou com a liderança pelo saldo de gols.

Nas oitavas de final, o Palmeiras enfrenta o classificado do confronto entre Água Santa e Vasco, que se enfrentam em Diadema, também neste domingo. O Taubaté se despede com a melhor campanha de sua história na Copa São Paulo.

Confira os jogos deste domingo pela terceira fase:

