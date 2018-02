Palmeiras avisa que não vai renovar contrato de Edmundo

O destino do atacante Edmundo em 2008 não será o Palmeiras. Os diretores do time alviverde, junto com o presidente Affonso Della Monica Netto, decidiram que não vão renovar o contrato com o jogador, que vence no próximo dia 31 de dezembro. Com isso, o atacante pode até mesmo anunciar o fim de sua carreira, pois está com 36 anos. "Foi uma decisão tomada com muita dificuldade por todos nós e feita de maneira administrativa, pois ele [Edmundo] é uma bandeira do Palmeiras, um ídolo da torcida. Vamos comunicar o jogador pessoalmente da nossa decisão", diz o vice-presidente Gilberto Cipullo, em entrevista à rádio Jovem Pan. O dirigente garante que a saída do atacante não está relacionada diretamente à chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo ao time alviverde. "Reitero que foi uma decisão administrativa", diz. O jogador e o técnico tiveram altos e baixos ao longo dos anos, em suas passagens inclusive pelo próprio Palmeiras. Os dois estão brigados desde que o atacante resolveu processar o técnico por este não ter lhe devolvido cerca de R$ 100 mil, que seriam utilizados em um investimento. Cipullo diz que o time alviverde pode realizar um jogo de despedida do jogador, se Edmundo quiser. "Se quiser uma homenagem, ele terá. Isso vai depender do jogador. Se ele não quiser agora, podemos ver para fazer depois. O Edmundo merece isso pelo que fez ao Palmeiras". Edmundo está no Rio, onde reside, de férias.