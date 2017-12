Palmeiras B assume a vice-liderança A abertura da 28ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-1, disputada neste sábado, teve como grande destaque a virada do Palmeiras B sobre o Tupã por 3 a 2, em partida disputada na cidade de Tupã. Depois de terminar a primeira etapa perdendo por 2 a 0, o time da capital teve forças e virou o jogo no segundo tempo. O herói da partida foi o atacante Reinaldo, autor do terceiro gol para o Palmeiras, faltando um minuto para o apito final. A vitória deu ao Palmeiras B a vice-liderança da B-1 com 55 pontos. Para se manter nessa posição, o time paulistano terá que torcer por derrota do Sertãozinho, que joga amanhã, em casa, contra o Barretos. No outro jogo da rodada, disputado nesta manhã, o Mauaense, jogando em casa, goleou o XV de Caraguatatuba por 5 a 0. O destaque do jogo foi o atacante Wellington, autor de quatro dos cinco gols do time de Mauá. Este resultado levou o Mauaense aos 24 pont os, distanciando-se ainda mais da última colocação. A rodada será completada amanhã com mais cinco jogos: Batatais x Osasco Sertãozinho x Barretos Velo Clube x Guarulhos Palestra x Fernandópolis Ferroviária x Lemense Classificação: 1) Osasco 60; 2) Palmeiras 55; 3) Sertãozinho 54; 4) Barretos 45; 5) Ferroviária 44; 6) Velo Clube 40; 7) Palestra e Batatais 34; 9) Guapira 33; 10) XV de Caraguá 31; 11) Tupã e Fernandópolis 29; 13) Lemense 27; 14) Mauaense 24; 15) Guarulhos 18.