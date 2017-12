Palmeiras B assume liderança da A3 O Palmeiras B goleou o XV de Jaú, por 7 a 1, neste sábado, no estádio do Parque Antarctica, em São Paulo, e assumiu a liderança da Série A3 do Campeonato Paulista, ao lado do Oeste, de Itápolis. Ambos têm 18 pontos, mas o Oeste tem uma vitória a mais e um jogo a menos. Neste domingo, o Oeste enfrenta o Barretos. O Palmeiras B praticamente não deu chances ao time jauense e fez 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Anselmo, Reinaldo e Corrêa. Na etapa final, Chu, Nê (contra), Edmílson e Pedro (pênalti) marcaram outros gols. O XV de Jaú descontou com Netinho. O XV soma agora 15 pontos.