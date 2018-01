Palmeiras B atrás da liderança na A3 O Palmeiras B, vice-líder do Campeonato Paulista da Série A3, com 39 pontos, espera chegar à liderança na 24ª rodada que começa neste sábado com dois jogos. O Palmeiras enfrenta o XV de Novembro (32), em Jaú, às 16 horas, mesmo horário em que o lanterna União Mogi enfrenta o Internacional(27), em Mogi das Cruzes. A rodada será completada domingo com seis jogos: 10 horas - Jaboticabal x Garça, Oeste x Barretos, XV de Piracicaba x Sertãozinho; 11 horas - Independente x Taquaritinga; 15 horas - Noroeste x Osasco; 15h30 - Taubaté x Ferroviária.