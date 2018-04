Palmeiras B avança na Copa SP O Palmeiras B tornou-se o quarto time a garantir classificação para as oitavas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Junior, ao vencer o Taubaté, em Taubaté, por 1 a 0, em partida válida pelo Grupo N, realizada nesta quinta-feira à tarde. O time alviverde foi favorecido pela vitória do Fluminense-RJ, por 3 a 1, sobre CFA-RO. Antes do Palmeiras-B, na quarta-feira, Grêmio, Ponte Preta e Santos já haviam se classificado. Nos outros jogos da tarde desta quinta-feira, em Barueri, válidos pelo Grupo O, o CSA-AL empatou por 2 a 2 com o Vasco, resultado que eliminou o time carioca. No outro jogo, o Coritiba venceu o Grêmio Barueri por 3 a 2. CSA e Coritiba decidem a vaga no domingo, com o time paranaense podendo empatar. Nesta sexta-feira, mais dois jogos, válidos pelo Grupo H completam a segunda rodada: Remo-PA x Paraná e Capivariano x Guarani, ambos com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil, a partir das 14 horas.