Palmeiras B busca vitória na Série A3 O Palmeiras B tenta a sua primeira vitória na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, neste domingo, às 10 horas, no Parque Antarctica, onde enfrentará o Monte Azul. O confronto, válido pelo Grupo 3, será mostrado ao vivo pela Rede Vida. Um dos destaques na fase anterior, quando conquistou dez vitórias seguidas, o Palmeiras não é tão superior aos demais adversários nesta segunda fase. Mas pode ser apontado como favorito por atuar em casa. Na sua estréia, em Itararé, arrancou um empate por 2 a 2. O Monte Azul, em casa, venceu o XV de Piracicaba, por 1 a 0, sendo líder com três pontos. O outro líder do Grupo 3 é o Grêmio Barueri, que vai receber, às 15 horas, o Rio Claro, surpreendido em casa pelo XV de Jaú, por 1 a 0. O Barueri confirmou sua força ao vencer o São José, por 2 a 0, em São José dos Campos. Nesta fase, os oito classificados estão divididos em dois grupos. Ele se enfrentam entre si, em turno e returno, com os dois primeiros colocados garantindo o acesso para a Série A2 em 2006. Os líderes de cada grupo vão decidir o título da temporada.