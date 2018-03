Palmeiras B cede empate no fim O Palmeiras B deixou escapar nos últimos minutos a vitória sobre o XV de Piracicaba, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O time da capital vencia, por 2 a 1, até os 44 minutos do segundo tempo, quando o lateral Ronaldo empatou o jogo disputado no Palestra Itália, nesta quinta-feira cedo, de feriado nacional. Apesar do resultado, o Palmeiras lidera o Grupo 3, com cinco pontos, seguido pelo próprio time piracicabano, com quatro. O resultado foi justo porque houve equilíbrio de ações em campo. O time da casa abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, em uma penalidade máxima cobrada por Alex Afonso, artilheiro isolado da competição, com 19 gols. O empate aconteceu aos 43 minutos com o lateral Ronaldo, em manhã inspirada. O segundo gol palmeirense aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, com Michel que pegou um chute de fora da área. Quando a vitória parecia certa, Ronaldo apareceu de novo para empatar. Neste grupo ainda estão Monte Azul, com três pontos, e Itararé, com um ponto. Os dois primeiros colocados, após turno e returno, vão garantir o acesso para a Série A-2 em 2006. A terceira rodada da segunda fase será completada no domingo com estes jogos: Rio Claro x São José, XV de Jaú x Barueri e Itararé x Monte Azul.