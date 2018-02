Palmeiras B consegue 9ª vitória na A3 O Palmeiras B continua salvando a honra do clube. O time conseguiu sua nona vitória no Campeonato Paulista da Série A3 ao vencer o São José, por 3 a 1, nesta quinta-feira cedo, no Parque Antártica. Além de manter a liderança absoluta da competição, o "Verdinho" tem 100% de aproveitamento com 27 pontos dentro do Grupo 2. O time do Vale do Paraíba continua com 12 pontos, em quinto lugar. Enquanto o time principal do Palmeiras desafina no Paulistão, o time B confirma sua força e o favoritismo na luta pelo título da temporada. Digirido por Wilson Coimbra, a equipe palmeirense venceu com gols de Marcos Vinícius, Alex Afonso e Michael. Para o São José, marcou Natalino. A 9ª rodada, a última do primeiro turno, será completada sábado com oito jogos: 10 horas - São Vicente x ECO-Osasco; 15 horas - Rio Claro x XV de Piracicaba; Monte Azul x XV de Jaú; Grêmio Barueri x Mauaense; Itararé x Taboão da Serra; 16 horas - Jaboticabal x Barretos; 18 horas - Ferroviária x Independente e ECUS x Primavera.