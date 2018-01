Palmeiras B continua 100% na Série A3 Enquanto o time principal está em crise, o Palmeiras B continua irresistível no Campeonato Paulista da Série A3. Neste sábado, no Palestra Itália, a equipe venceu o Itararé por 2 a 0, mantendo os 100% de aproveitamento no grupo 2, do qual é líder com 12 pontos. Comandado por Wilson Coimbra, que foi o interino do Palmeiras na derrota de 2 a 1 para o Mogi Mirim, quinta-feira, pelo Paulistão, o Palmeiras B venceu com gols de Thiago Gomes, de cabeça, aos 45 minutos do primeiro tempo, e de Thiago Henrique, aos 30 do segundo. Esta foi a primeira derrota do Itararé, que continua com sete pontos, em quarto lugar no grupo 2. Dois jogos serão disputados ainda neste sábado pela Série A3: ECO x Mauaense e Independente x XV de Jaú. E, no domingo, outras 6 partidas completam a quarta rodada.