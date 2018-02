Palmeiras B defende hegemonia na A-3 A nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 será inaugurada nesta quinta-feira com uma partida isolada entre Palmeiras B e São José, em São Paulo, às 11 horas, no Parque Antártica. A rodada será completada sábado com mais oito jogos. O Palmeiras B lidera o Grupo 2, com 24 pontos, e mantém uma campanha de 100% de aproveitamento na competição. Em oito jogos, oito vitórias, com 20 gols marcados e apenas oito tomados. O São José está animado pela vitória por 2 a 0 sobre o São Vicente e ocupa a quarta colocação, com 13 pontos. Nesta primeira fase se classificam os quatro primeiros de cada grupo. Os dois últimos serão rebaixados para a Série B em 2006. Confira os outros jogos da 9ª rodada, a última do primeiro turno: sábado - 10 horas - São Vicente x ECO-Osasco; 15 horas - Rio Claro x XV de Piracicaba; Monte Azul x XV de Jaú; Grêmio Barueri x Mauaense; Itararé x Taboão da Serra; 16 horas - Jaboticabal x Barretos; 18 horas - Ferroviária x Independente e ECUS x Primavera.