Palmeiras B defende liderança da A3 Três partidas às 15 horas abrem a 10a rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Pelo Grupo 2, o líder Palmeiras-B, com 16 pontos, viaja até Osasco para enfrentar o ECO, vice-lanterna do grupo, com nove pontos. Este jogo será mostrado , ao vivo, pela Rede Vida de Televisão. Também pelo Grupo 2, o Rio Claro enfrenta o Independente, de Limeira. Com a punição da FPF, que tirou o mando de jogo do Rio Claro para as próximas três partidas, o jogo será disputado no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. O Independente tem 12 pontos, na quarta colocação. O Rio Claro vem logo atrás, com um ponto a menos. Pelo Grupo 1, a única partida a ser disputada às 15 horas acontece em Bauru, entre Noroeste e XV de Jaú. O time da casa está na briga pela classificação, na terceira colocação, com 15 pontos. O XV de Jaú é sexto, com 12 pontos. À noite, o líder Araçatuba (19) enfrenta o Jaboticabal (14), na casa do adversário. O Sertãozinho, na segunda colocação, com 18 pontos, joga em casa, com a Internacional, de Bebedouro. Com oito pontos a Internacional é a vice-lanterna. O lanterna Paraguaçuense, que segue sem pontuar, joga em casa com o Barretos, quinto colocado, com 12 pontos. No Grupo 2, o vice-lanterna Guaratinguetá, com 16 pontos e um jogo a menos que os demais clubes, joga em casa com o XV de Piracicaba, sexto colocado, com nove pontos. O Taubaté, terceiro colocado, com 14 pontos, joga em casa com a lanterna Ferroviária, que possui apenas oito pontos. O time do Vale está sem treinador, depois do pedido de demissão de Lorival Santos. Eis os jogos da rodada: 15 horas - ECO x Palmeiras-B; Rio Claro x Independente; Noroeste x XV de Jaú; 20h30 - Guaratinguetá x XV de Piracicaba; Paraguaçuense x Barretos; Jaboticabal x Araçatuba; Sertãozinho x Internacional e Taubaté x Ferroviária.