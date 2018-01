Palmeiras B defende liderança da A3 Sob o comando de Wilson Coimbra, o Palmeiras B vai defender a liderança isolada do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3, neste sábado, às 11 hs, no Parque Antártica, contra o Itararé. Outros dois jogos estão previstos para este sábado e mais seis domingo completando a quarta rodada. Mesmo tendo sido técnico-interino do time principal na derrota de 2 a 1 para o Mogi Mirim, quinta-feira, Wilson comandou o treino do time B nesta sexta-feira à tarde, disposto a manter os 100% de aproveitamento dentro da competição. "Não recebi nenhum comunicado da diretoria. Estou preparado para dirigir o time B e se for convocado também estarei à disposição do clube para o time principal", explicou o técnico. O Itararé é terceiro colocado, com sete pontos, também se mantendo invicto. Às 14 hs, em Osasco, o ECO recebe o lanterna Mauaense, que ainda não pontuou e nem marcou gol. Este jogo foi antecipado porque será preliminar de um jogo de masters (seleção brasileira x Osasco) promovido pela prefeitura municipal em comemoração aos 43 anos de fundação da cidade. A expectativa é de grande público, uma vez que os portões serão abertos ao público. O Eco, com apenas dois pontos, em sétimo lugar, dispensou o técnico Gian Rodrigues nesta semana e deixou interinamente o cargo com Jaime Soares. Em Limeira, às 16 hs, o Independente tenta sua primeira vitória, depois de somar três empates. Seu adversário será o XV de Jaú, líder isolado do Grupo 1, com nove pontos, e sensação neste início de competição. Confira a quarta rodada: 11h - Palmeiras-B x Itararé; 14h - ECO-Osasco x Mauaense; 16h - Independente x XV de Jaú; domingo - 10h - Ferroviária x XV de Piracicaba; 11h - ECUS x Grêmio Barueri e São Vicente x Primavera; 15h - Rio Claro x Monte Azul; 15h30 - São José x Taboão da Serra; 16h - Jaboticabal x SEV.