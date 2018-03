Palmeiras-B defende liderança da Série A3 A quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3 será aberta neste sábado, em Mauá, onde o Mauaense recebe o Palmeiras-B, às 10 horas, no estádio Pedro Benedetti. Apesar da derrota do último domingo, por 3 a 2, para o XV de Piracicaba, o Palmeiras-B ainda lidera o grupo 2 e quer a reabilitação. Depois de um mau começo, o Mauaense vem se recuperando e busca a terceira vitória consecutiva. No total, 16 clubes disputam a Série A3. Eles estão divididos em dois grupos com oito times cada. Os quatro primeiros classificam-se para a próxima fase. O pior de todos, independente da chave, será rebaixado. No domingo, a rodada será completada com mais sete jogos. No grupo 1, o técnico Ciro Rios estréia no Sãocarlense em casa, diante do vice-líder Sertãozinho, tentando tirar o time de São Carlos da lanterna. Este jogo terá a transmissão da Rede Vida de Tele visão. A liderança do grupo 1 está com o Noroeste, que joga fora de casa contra a Internacional de Bebedouro. Em segundo lugar, ao lado do Sertãozinho, está o Mirassol, que tem um jogo teoricamente fácil contra o vice-lanterna XV de Jaú. Confira os jogos da rodada: Sábado - Mauaense x Palmeiras-B; Domingo - Sãocarlense x Sertãozinho, Barretos x Jaboticabal, Inter de Bebedouro x Noroeste, Primavera x XV de Piracicaba, Osasco x Independente, Rio Claro x Guaratinguetá e XV de Jaú x Mirassol.