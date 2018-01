Palmeiras B defende liderança na A-3 Líder do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A-3, o Palmeiras B enfrenta o Grêmio Barueri, neste sábado, às 15h, em Barueri (SP), na abertura da terceira rodada, que terá dois jogos neste sábado e será completada domingo com mais sete jogos. O Palmeiras-B é dirigido pelo ex-goleiro do Corinthians, Wilson Coimbra, e tem aproveitamento de 100%, com seis pontos. Já o Grêmio Barueri está animado com a goleada aplicada sobre o Taboão da Serra por 4 a 0, na rodada passada, soma três pontos e está na quinta colocação. Pelo Grupo 1, o vice-líder XV de Piracicaba, com quatro pontos, enfrenta o Independente que está em sexto, com dois pontos. O jogo começa às 16h no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP). Quem folga nesta rodada é a Ferroviária, já que a Internacional de Bebedouro pediu licença da competição. Por outro lado, a novidade é a estréia do Ecus, de Suzano (SP), que ficou as duas rodadas iniciais fora porque tinha problema com a capacidade de seu estádio, que não tinha o mínimo de 10 mil lugares. Confira a rodada: Sábado - 15h - Grêmio Barueri x Palmeiras B; 16h XV de Piracicaba x Independente. Domingo - 10h - Mauaense x São José; 10h30 - XV de Jaú x Barretos; 11h - Primavera x EC Osasco e Taboão da Serra x São Vicente; 15h - Votuporanga x Rio Claro; Monte Azul x Jaboticabal e Itararé x Ecus.