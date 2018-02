Palmeiras B defende liderança na A-3 Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras B irá defender a liderança do Grupo 2, onde tem 18 pontos, em São Vicente, contra o time local que está em segundo colocado com cinco pontos a menos, naquele que promete ser o melhor jogo da 7.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. A ponta de baixo da classificação também terá seu duelo. O lanterna do Grupo 2, Taboão da Serra, que tem apenas um ponto, receberá o penúltimo colocado, o Mauaense, que contabiliza somente dois empates em toda competição. No Grupo 1, o XV de Jaú - que tem 15 pontos - mesmo sem jogar, tem a liderança garantida. Seu adversário seria a Inter de Bebedouro, time desistente da A-3 por motivos financeiros. Partida de seis pontos no mesmo grupo será o confronto entre o vice-líder , Monte Azul, contra o Independente de Limeira, em Monte Azul. Os donos da casa têm 10 pontos e a equipe de Limeira tem sete. Neste mesmo Grupo 1, o fantasma do rebaixamento assusta quatro equipes. O lanterna Votuporanga, com apenas três pontos ganhos, recebe o XV de Piracicaba - terceiro colocado com oito pontos. Já o Barretos, que tem um ponto a mais jogará fora de casa contra o Rio Claro, atual quarto colocado com sete pontos. Com mesmo número pontos que o Barretos, mas com melhor saldo de gols, o Jaboticabal tem confronto direto contra a Ferroviária, que tem seis pontos e está uma posição acima. Confira os jogos da 7.ª rodada: 10 horas - Itararé x Primavera; 11 horas - Taboão da Serra x Mauaense, São Vicente x Palmeiras B; 15 horas - Votuporanga x XV de Piracicaba, Rio Claro x Barretos, Monte Azul x Independente e Ferroviária x Jaboticabal.