Palmeiras B defende liderança na A3 A terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3 começa neste feriado de Corpus Christi, quinta-feira, com o jogo entre Palmeiras B e XV de Piracicaba, que vale a liderança do Grupo 3. O confronto começa às 10 horas, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP). Ambos venceram na rodada anterior. O Palmeiras B derrotou o Monte Azul por 3 a 1, em casa, e subiu para quatro pontos, chegando à liderança. Já o XV venceu o Itararé em Piracicaba (SP), por 2 a 0, e com três pontos ocupa a segunda posição. Nesta fase, os oito classificados estão divididos em dois grupos de quatro cada, se enfrentando entre si, em dois turnos. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso para a Série A2 da próxima temporada.