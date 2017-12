Palmeiras B desafia líder da Série B1 A 19ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-1, que será disputada nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, promete ser empolgante. O clássico da rodada será disputado no Parque Antártica, entre o Palmeiras-B e o líder Osasco. A equipe palmeirense precisa da vitória para não se distanciar dos líderes. Já o time de Osasco está mais tranqüilo, pois irá garantir a liderança isolada da competição com a conquista de 1 ponto nesta partida. A Ferroviária é outra equipe que precisa de um bom resultado em casa diante do regular time do Palestra, que tenta se aproximar dos líderes do campeonato. Já o Sertãozinho joga contra o Guapira, que está conseguindo escapar da ameaça do rebaixamento. O Velo Clube terá a estréia do técnico Tonho em Rio Claro e necessita da vitória sobre o Mauaense, porque não vence a três rodadas. O time de Mauá também luta contra o rebaixamento. O XV de Caraguá terá uma missão muito complicada frente ao vice-líder Barretos, que, mesmo fora de casa, costuma se impor diante de seus adversários. No bloco dos desesperados, o Fernandópolis tenta empurrar de vez o Guarulhos, lanterna da B1, para o rebaixamento. Tupã e Lemense fazem, no estádio "Alonso Carvalho Braga", em Tupã, o jogo dos reabilitados, pois ambos conseguiram vitórias na última rodada. Confira a rodada: Ferroviária x Palestra; Sertãozinho x Guapira; Velo Clube x Mauaense; Palmeiras-B x Osasco; XV de Caraguatatuba x Barretos; Fernandópolis x Guarulhos e Tupã x Lemense. Classificação: 1) Osasco - 41 pontos 2) Barretos - 38 3) Sertãozinho - 35 4) Palmeiras B - 35 5) Palestra - 30 6) Batatais - 26 7) Velo Clube - 26 8) Ferroviária - 24 9) Lemense - 20 10) XV de Caraguatatuba - 20 11) Tupã - 17 12) Fernandópolis - 17 13) Guapira - 17 14) Mauaense - 14 15) Guarulhos - 10