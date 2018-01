Palmeiras B é atração em Osasco O Campeonato Paulista da Série A-3 terá nove jogos nesta quarta-feira, válidos pela 11ª rodada, a segunda do returno. O Palmeiras B, líder absoluto e com 100% de aproveitamento, será atração em Osasco, contra o ECO, a partir das 15 horas. Comandado por Wilson Coimbra, o Palmeiras B está na liderança isolada do Grupo 2, somando 30 pontos. O time é o único invicto da competição com um aproveitamento de 100%. Pelo mesmo grupo, acontecerá o duelo dos vices, entre Grêmio Barueri e Taboão da Serra. O primeiro é o vice-líder, enquanto o Taboão da Serra é o vice-lanterna. O lanterna Mauaense estréia o técnico Jorge Saran contra o ECUS, em casa. O Primavera tentando se recuperar da derrota na última rodada, recebe o São José, em Indaiatuba. Pelo Grupo 1, o líder XV de Piracicaba recebe o Barretos, que é o vice-lanterna. O outro líder, o Monte Azul folga na rodada. O XV de Jaú, tentando voltar à liderança, pega o Rio Claro. O lanterna SEV tenta sair do buraco recebendo a Ferroviária. O Independente recepciona o Jaboticabal, em Limeira. Confira os jogos da 11ª rodada: 15 horas - Primavera x São José; ECO-Osasco x Palmeiras-B; Mauaense x ECUS; Itararé x São Vicente e Taboão da Serra x Grêmio Barueri; 19h45 - XV de Jaú x Rio Claro; 20 horas - SEV x Ferroviária; Independente x Jaboticabal e 20h30 - XV de Piracicaba x Barretos. Classificação: Grupo 1 - 1) XV de Piracicaba e Monte Azul 17 pontos; 3) XV de Jaú 16; 4) Rio Claro 14; 5) Independente 12; 6) Ferroviária 11; 7) Jaboticabal 8; 8) Barretos 7; 9) SEV 6. Grupo 2 - 1) Palmeiras B - 30 pontos; 2) Grêmio Barueri 22; 3) Itararé 18; 4) São Vicente 14; 5) São José 13; 6) Ecus e ECO-Osasco 12; 8) Primavera 6; 9) Taboão da Serra 4; 10) Mauaense 3.