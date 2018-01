Palmeiras B é atração na Série A III Líder do Campeonato Paulista da Série A3, o Palmeiras B é atração na abertura da 11ª rodada, neste sábado pela manhã. Às 10 horas, a Rede Vida de Televisão mostra, ao vivo, a partida entre Palmeiras-B e Taubaté, direto do Parque Antártica, em São Paulo. O Palmeiras é o líder do Grupo 2, com 17 pontos. O Taubaté é o terceiro colocado, com 15 pontos. Pelo Grupo 1, o agora líder Sertãozinho, com 21 pontos, enfrenta fora de casa o Barretos. A Internacional, de Bebedouro, joga em casa com o Noroeste. O XV de Jaú pega no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o Jaboticabal. Todas as partidas acontecem às 16 horas. Também às 16 horas, o XV de Piracicaba enfrenta o ECO-Osasco, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Fechando o grupo, a lanterna Ferroviária joga em casa com o Rio Claro, que tem 14 pontos, na quarta colocação. A Ferroviária somou apenas nove p ontos. Às 15 horas, o Independente, de Limeira, entra em campo, em Limeira, diante do Guaratinguetá. Confira os jogos da rodada: 10 horas - Palmeiras B X Taubaté; 15 horas - Independente X Guaratinguetá; 16 horas - Ferroviária X Rio Claro, XV de Jaú X Jaboticabal, XV de Piracicaba X Osasco, Sertãozinho X Barretos, Internacional X Noroeste. Classificação: Grupo 1 - 1) Sertãozinho 21 pontos; 2) Araçatuba 20; 3) Noroeste 18; 4) Jaboticabal e Barretos 15; 6) XV de Jaú 12; 7) Internacional 8; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 17; 2) Guaratinguetá 16; 3) Taubaté 15; 4) Rio Claro 14; 5 ) Independente e XV de Piracicaba 12; 7) Osasco 10; 8) Ferroviária 9.