Palmeiras B é atração na Série A3 Na reta final do Campeonato Paulista da Série A3, o feriado de Corpus Christi será de rodada decisiva, com sete jogos. O principal destaque é o confronto entre Palmeiras B e Taubaté, às 10h, no Parque Antarctica, em São Paulo. Este jogo será mostrado ao vivo pela Rede Vida. O Palmeiras é vice-líder com 40 pontos, enquanto o Taubaté tem 37 pontos, na sétima posição. O time do Vale do Paraíba está em crise, após perder em casa para a Ferroviária, por 1 a 0, o que causou a demissão do técnico Luis Carlos Prima. Faltam seis rodadas para o término da fase de classificação. Os quatro primeiros colocados vão disputar as semifinais. Campeão e vice subirão para a Série A2 em 2003, enquanto os dois últimos colocados vão ser rebaixados para a Série B1. A rodada começou nesta quarta-feira com o jogo entre Garça e Oeste. Confira os jogos da 25ª rodada: 10h - Palmeiras B x Taubaté, Taquaritinga x Noroeste; 11h - Barretos x União Mogi; 15h - Osasco x Jaboticabal, Internacional x XV Jaú; 16h - Ferroviária x XV Piracicaba e Sertãozinho x Independente.