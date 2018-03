Palmeiras B e Barueri lideram Série A3 Palmeiras B e Grêmio Barueri lideram a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3 após a realização da segunda rodada, completada neste domingo, com dois jogos. Pela manhã, no Parque Antártica, o Palmeiras venceu o Monte Azul, por 3 a 1, pelo Grupo 3. À tarde, em casa, o Barueri virou para cima do Rio Claro, por 3 a 2, pelo Grupo 4. A vitória do Palmeiras foi justa e conseguida até com relativa facilidade. Alex Afonso abriu 2 a 0, chegando aos 18 gols na ponta da artilharia. Júlio César ampliou logo no primeiro minuto do segundo tempo. O visitante diminuiu, aos sete minutos, com Lucas e depois até criou outras chances mas não conseguiu diminuir o placar. A vitória deixou o Palmeiras com quatro pontos, um a mais do que o Monte Azul, que é terceiro colocado. Na sexta-feira, o XV de Piracicaba venceu o Itararé, por 2 a 0, com gols de Zulu e Rodrigo. O time piracicabano também tem três pontos, em segundo lugar (saldo de 1 contra -1 do Monte Azul). O Itararé é quarto colocado, com um ponto. Pelo Grupo 4, o Barueri sofreu para vencer o Rio Claro, por 3 a 2, porque o time visitante abriu 2 a 0 com Luciano Gigante e Leandro Diniz. A virada aconteceu só no final do segundo tempo. Pedrão marcou aos 27, Odirlei empatou aos 32 e Edilton fez o gol da virada aos 43 minutos. A grande virada deixou o Barueri com seis pontos e o Rio Claro sem nada. No sábado, em Jaú, XV de Jaú e São José empataram, em 2 a 2. Shizo e Zé Antônio marcaram para o time da casa, vice-líder, com quatro pontos. Enquanto isso, Alan, de falta, e William, de pênalti, aos 49 minutos do segundo tempo, anotaram para o visitante, que somou seu primeiro ponto e ocupa a terceira posição. Nesta fase os times se enfrentam entre si em cada grupo em dois turnos. Os dois primeiros colocados vão garantir o acesso à Série A-2 em 2006. Os líderes de cada grupo vão decidir o título da temporada. Resultados da segunda rodada: XV de Piracicaba 2 x 0 Itararé, XV de Jaú 2 x 2 São José, Palmeiras B 3 x 1 Monte Azul e Barueri 3 x 2 Rio Claro. Classificação: Grupo 3 - 1) Palmeiras B, 4 pontos; 2) XV de Piracicaba, 3 (saldo 1); 3) Monte Azul, 3 (saldo -1); 4) Itararé, 1 ponto. Grupo 4 - 1) Barueri, 6 pontos; 2) XV de Jaú, 4; 3) São José, 1; 4) Rio Claro, 0.