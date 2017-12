Palmeiras-B e Comercial vencem No clássico dos times "B", o Palmeiras levou a melhor sobre o Guarani vencendo por 3 a 1 mesmo atuando em Campinas, nesta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A vitória deixou o time do Parque Antártica com 15 pontos, igualando-se ao próprio Guarani e Rio Branco na segunda posição do Grupo 2. Em Ribeirão Preto, num jogo equilibrado, o Comercial venceu o Sertãozinho, por 1 a 0, com gol de Japinha aos 46 minutos do segundo tempo. O time da casa continua na liderança do Grupo 4, agora com 24 pontos. O Sertãozinho é quarto colocado com 15. A décima rodada será completada com quatro jogos sábado à tarde e outros 10 jogos domingo.